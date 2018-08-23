"Mezunlarımız büyük projelerde iş bulma şansı yakalıyor"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesinin (HKÜ), Türkiye'de mezunları en hızlı iş bulan 10 üniversite arasında yer alması sevinçle karşılandı. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştiren kurumlar olduğunu, kendilerinin de öğrencilerini bu doğrultuda yetiştirdiklerini söyledi. Dünyada üniversitelerin başarılarının ve kalitelerinin mezun ettiği öğrencilerin sektörde tercih edilebilirlikleri ve iş bulma hızlarıyla ölçüldüğünü anlatan Yılmaz, "Mezunlarınızın yüzde kaçı ilk 6 ayda ya da ilk 1 yılda iş buluyor. Bunun gibi birtakım endeksler vardır. Şimdi Türkiye'de de bu ölçülmeye başladı. En son ölçümlerde HKÜ mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite arasında 9. sırada. Bu zaten bizim beklediğimiz birşeydi." diye konuştu. Yılmaz, inovatif ve proaktif bir üniversite modeliyle yola çıktıklarını dile getirerek, öğrencilerin ders dışı faaliyetlerde ve en önemlisi de mutlaka sektörle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda öğrencilerinin 8. yarı yılda sektörde çalışmaya başladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu sistem öğrencilerimize, diğer rakiplere göre bir dönem daha erken iş ve sektörü tanıma imkanı sunuyor. Mezun olmadan işe başlıyorlar. Bu sistem sayesinde sektörde çalışan öğrencilerimizin yüzde 80'i ilerleyen dönemde de o iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Öğrencilerimizi proaktif bir kariyer planlamasıyla eğitim hayatları boyunca tek tek takip ediyoruz. Bunu da az sayıda öğrencimiz olması nedeniyle yapabiliyoruz. 7 bin lisans öğrencimiz var. Sayımızı istesek çok daha da artırabiliriz ama bunu yapmıyoruz." - Pratik ve teorik eğitimi birlikte alıyorlar Yılmaz, öğrencileri iş görüşmelerine gönderdiklerini, sektörle tanıştırdıklarını ve onlara sektörden akıl hocaları, duayenler atadıklarını dile getirerek, "Proaktif kariyer planlamamız nedeniyle öğrencilerimiz mezun olduklarında firmaların istedikleri yönde eğitilmiş oluyorlar. Bu da iş bulmalarını kolaylaştırıyor. Şu anda üçüncü havalimanına gittiğimiz zaman çok sayıda mezunumuz çalışıyor. Bu da bize gurur veriyor." dedi.