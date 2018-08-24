Müzik grubu MFÖ, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.

Grup, özel bir organizasyon tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında sahne aldı.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, eski ve yeni şarkılarını seyircilerle söyledi.

Grup gecede, "Sarı Laleler", "Ele Güne Karşı" ve "Tam Ortasındayım" gibi bilinen eserlerini seslendirdi.

Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği ve komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Ali Sunal gibi ünlü isimlerin de katıldığı konser, yaklaşık 2 saat sürdü.

