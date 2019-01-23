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MFÖ Haliç Kongre Merkezi'nde konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 22:28 | Son Güncelleme

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, "Halkın Yıldızları" etkinliği kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - MFÖ, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen "Halkın Yıldızları" etkinliği kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan grup, Haliç Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Sahnede konuşma yapan Alanson, konserde seslendirdikleri "Vurgun Yedim" şarkısının bir bölümünün yakın zamanda bir reklamda kullanılacağını belirterek, esprili bir dille "Eleştiri alacağız, 'niye şarkılarınızı böyle kullandırtıyorsunuz' diye ama biliyorsunuz maliye var. Aralarda böyle küçük şeyler yapmak durumunda kalıyoruz." dedi.

Özkan Uğur da "Sağlığımız el verdikçe, kanımızın son damlasına kadar sizlerle birlikte olacağız." ifadesini kullandı.

Yoğun ilginin yaşandığı konserde grup, aralarında "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Mecburen", "Yandım", "Ele Güne Karşı" gibi birçok sevilen parçasını seyircilerle birlikte söyledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde, ses üzerine dinleyicilerle bir oyun sergileyen MFÖ'ye 4 kişilik orkestra eşlik etti.

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