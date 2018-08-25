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MFÖ konserinde Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'ye büyük ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

 MAZHAR Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.

MFÖ konserinde Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'ye büyük ilgi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MAZHAR Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Grubu dinlemeye gelen Cem Yılmaz ve Defne Samyeli büyük ilgi gördü. Fotoğraf çekmek isteyen hayranları, çiftin önünden bir an olsun ayrılmadı. Bu nedenle çiftin çevresindeki kalabalığı uzaklaştırmak için 4 koruma görevlisi görev yaptı.
Özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen 'Bodrum'da Yaz Konserleri' kapsamında Türkiye'nin gözde gruplarından MFÖ, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Konseri Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti ile Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Gülben Ergen ve Sunay Akın'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.
Konser öncesinde, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çiftine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, çiftin önünden bir an olsun ayrılmadı. Bu nedenle çiftin çevresindeki kalabalığı uzaklaştırmak için 4 koruma görevlisi görev yaptı.
Konseri izlemeye gelen ve MFÖ hakkında saatlerce konuşabileceğini söyleyen Gülben Ergen, Türk pop müziğinde eserleriyle özel bir yeri olan gruptan tüm şarkıcıların ders alması gerektiğini söyledi.
Konserin başlamasıyla 'Ele Güne Karşı' şarkısıyla sahneye çıkan MFÖ grubu, 'Mazeretim var, asabiyim ben', 'Ah bu ben', 'Sarı laleler' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Grup, enerjisiyle göz doldurdu. Hareketli şarkılarda dans eden Mazhar Alanson, figürleriyle dikkat çekti. Alanson, şarkı alanında yaptığı esprilerle izleyicileri güldürdü.
ALANSON'UN SÖZLERİ ÜZERİNE CEM YILMAZ SAHNEYE ÇIKTI
Cem Yılmaz'ın Kenan Doğulu ile birlikte çalarken fotoğraflarını gördüğünü söyleyen Alanson, bunu 'İhanet' olarak değerlendirdi. Bunun üzerine sahneye çıkan Cem Yılmaz, "MFÖ, 60'larda gençlerin umudu oldular. 70'ler, 80'ler 90'lar, 2000'ler, 2010'lar ve 18'ler, 20'ler. MFÖ bu zannediyoruz. Bir bu kadar da yerin altında var" dedi. Mazhar Alanson, Yılmaz'ın bu sözleri üzerine, "Gerçekten Türk sinemasına çok katkıları oldu. Hala bu portakalcılar görmüyorlar, anlamıyorlar. Gerçekten katkısı oldu" diye konuştu.
Ardından Cem Yılmaz da davulun başına geçti. MFÖ 'Ele güne karşı' şarkısını tekrar seslendirdi. Yılmaz, performansının ardından yerine geçerken, amfi tiyatrodaki sunak taşının üstüne çıkarak, izleyenleri selamladı.
MFÖ yaklaşık 2 saat sahnede kalarak, hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

FOTOĞRAFLI

MFÖ konserinde Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'ye büyük ilgiMFÖ konserinde Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'ye büyük ilgiMFÖ konserinde Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'ye büyük ilgiMFÖ konserinde Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'ye büyük ilgi

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