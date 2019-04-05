MFÖ ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın düetine binlerce bilet satıldı

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası grubu eşliğinde gerçekleştirilen “MFÖ” konserinin biletleri günler öncesinde tükenirken, 10 binden fazla biletin satışının internet üzerinden yapıldığı öğrenildi.

Mazhar-Fuat-Özkan Grubu (MFÖ), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) eşliğinde 26 Mart Salı günü düzenlenen konserde, şarkılarını senfonik yorumuyla müzikseverlere sundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek konserde MFÖ, şarkılarını CSO eşliğinde seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde salon tamamıyla doldu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği öğrenildi. İnternet üzerinden yapılan bilet satışlarında ise vatandaşların ilgisi görüldü. İnternet bilet satış platformu olan www.biletinial.com‘dan alınan resmi rakamlara göre, internet üzerinden konser için satılan bilet sayısı 10 bini geçti.



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