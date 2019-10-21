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MFÖ'den Alanya'da müzik şöleni 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en ünlü müzik grubu MFÖ, Antalya'nın Alanya ilçesinde konser verdi.

Türkiye'nin en ünlü müzik grubu MFÖ, Antalya'nın Alanya ilçesinde konser verdi. Binlerce kişinin doldurduğu konser alanında Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü hayranlarına unutulmayacak müzik şöleni yaşattı.
Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nu dolduran yaklaşık 5 bin kişinin dinlediği konsere MFÖ, 'Ele güne karşı' şarkısıyla başladı. Birbirinden sevilen şarkılarını ardı ardına seslendiren MFÖ, şarkı aralarında konsere katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Yılların eskitemediği sanatçılar, hareketli şarkılarda müzik severlerden eşlik etmesini istedi. Müzikseverlerin tüm şarkılarına eşlik ettiği konserde grup, aralarında 'Yaşın 19', 'Ah Bu Ben', 'Sarı Laleler', 'Mecburen', 'Yandım', 'Ele Güne Karşı', 'Güllerin İçinden' gibi hit şarkılarını seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan MFÖ, Alanyalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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