MFÖ’den yeni albüm müjdesi

Ünlü müzik grubu MFÖ’nün üyelerinden Fuat Güner, yeni bir albüm çıkaracaklarını açıkladı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde gerçekleşen ‘F3A (Akrobasi) R/C Model Uçak Türkiye Şampiyonası’na hakem olarak katılan MFÖ grubu üyelerinden Fuat Güner, ilerleyen dönemlerde grup olarak yeni bir albüm çıkarmayı planladıklarını söyledi. Güner, “Bir yandan konserlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde açık hava tiyatrosunda zannediyorum 15-16 kişilik bir koroyla çıkacağız, bize eşlik edecekler. Onun dışında yeni bir albüm düşüncemiz var. Bundan evvelki albümümüz biraz akustik olmuştu, belki bu biraz daha elektrikli olabilir. Yavaş yavaş yeni şarkılar bestelemeye başladık. Biz çok hızlı besteleyemiyoruz, bir günde 20 şarkı yapamıyoruz başkaları gibi. Biz ancak bir senede 2-3 tane şarkı yapıyoruz. Hepimiz 3-5 tane birleştirip biriktirince bir albüm oluyor” dedi.

“Şu sıralar çok yoğunum”

Grup dışındaki çalışmalarının yoğunluğundan bahseden Güner, “Onun dışında benim kendi projelerim var. Biliyorsunuz TRT 2’de her Cumartesi sabah saat 11.30’da yayınlanan Aramızda Müzik Var diye bir program yapıyorum. Yabancı sanatçılarla gidip onların yaşadığı şehirde buluşup, gerek evlerinde, gerek onların gösterdiği bir stüdyoda beraber müzik çalıp söylüyoruz. O ülkeye, o şehre ait kültür ve sanatla ilgili nasıl bir faaliyet varsa onları çekiyoruz. Zaten yeteri kadar vaktimi alıyor. Her hafta bir yere gidip çekmek zorunda kaldığımız için bir yandan onun seyahatinde harcanan 3-4 gün, geliyorum ertesi gün konser, sonra tekrar seyahat falan şu sıralar gerçekten yoğunum” şeklinde konuştu.

