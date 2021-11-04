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MG’den yeni satış rekoru

04.11.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz kökenli otomobil markası MG, Eylül ayında İngiltere’de 5.449 adet ve Avrupa genelinde 2.920 adet olmak üzere toplam 8.369 adet satışa ulaştı.

MG’den yeni satış rekoru

İki yıl önce Avrupa pazarında tekrar faaliyet göstermeye başlayan İngiliz kökenli otomobil markası MG, elektrikli ve hibrit modelleriyle dikkat çeken satış adetlerine ulaştı.

YÜZDE 100'E YAKIN REKOR BÜYÜME

Yapılan açıklamaya göre marka, geçtiğimiz eylül ayı içerisinde İngiltere’de 5.449 adet ve Avrupa genelinde 2.920 adet olmak üzere toplam 8.369 adet araç satışına imza attı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında Avrupa’da 4.723 adetlik satış gerçekleştiren MG, bir yılın ardından yüzde 77 oranında satışlarını yükseltti ve ilk kez bir ayda 8.000 adedin üzerine çıktı. MG; 2021 yılının ilk dokuz ayında ise İngiltere dahil Avrupa genelinde toplam 37.190 adetlik satışla, bir yıl öncesine göre yüzde 100’e yakın rekor bir büyüme sağladı.

MG’den 800 KM menzilli elektrikli roadster konseptiMG’den 800 KM menzilli elektrikli roadster konsepti

MG MOTOR EUROPE CEO'SU MATT LEİ'DEN AÇIKLAMA

MG Motor Europe CEO'su Matt Lei bu başarının yalnızca iki modelle (%100 elektrikli MG ZS EV ve şarj edilebilir hibrit MG EHS PHEV) elde edildiğini belirtti. Yakalanan başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Lei, “2021'in ilk dokuz ayında 14.258 adedi Kıta Avrupa'sında, 22.932 adedi İngiltere'de olmak üzere toplam 37.190 otomobil satışı gerçekleştirdik. 2020 yılının aynı dönemine kıyasla Kıta Avrupa'sında %214'lük bir büyüme elde ettik; toplamda ise neredeyse %100'lük bir artış gerçekleştirdik. Bu gelişme, sadece iki yıl önce Kıta Avrupa'sında satış faaliyetlerine başlayan markamız için muhteşem bir sonuç. Avrupalı müşterilerin ürünlerimizi tercih ettiğini görmekten ve Eylül ayındaki satış rekorumuzdan büyük mutluluk duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.

MG

YENİ MODELLER GELİYOR

Marka, önümüzdeki yıl ülkemizde de satışa sunulması beklenen yeni Marvel R Electric ile yakın zaman içerisinde Avrupa’da yerini alacak. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise dünyanın ilk tamamen elektrikli station wagon modeli olan yeni MG5 Electric, Avrupalı otomobilseverlerin beğenisine sunulacak.

NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

MG Motor Europe CEO'su Matt Lei yeni modellerle ilgili olarak; “MG, elektrikli otomobil
gamını hızla genişletmeye devam edecek. 2022 yılında daha da fazla elektrikli aracı satışa sunmayı
planlıyoruz. Amacımız, üstün kaliteye, yüksek teknolojiye ve çarpıcı tasarıma sahip araçları
ulaşılabilir bir fiyatla Avrupa müşterisine sunmak ve elektrikli otomobil pazarında güçlü bir konum
kazanmak” ifadelerini kullandı.

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