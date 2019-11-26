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MGK: "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış, hakikatleri gün yüzüne çıkartmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 21:23 | Son Güncelleme

MGK: "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış, hakikatleri gün yüzüne çıkartmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir."

MGK: "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış, hakikatleri gün yüzüne çıkartmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir."

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