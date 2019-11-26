MGK: ‘Barış Pınarı Harekatı Sürdürülecek’

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), dün Milli Savunma Bakanlığı'nın ABD ve Rusya’yla yapılan mutabakatların ardından sona erdiğini ifade ettiği Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 saat 10 dakikalık MGK toplantısında Suriye eksenli gelişmeler ele alındı.

MGK bildirisinde dünkü Milli Savunma Bakanlığı açıklaması aksine Barış Pınarı Harekatı'nın devam ettiği mesajı verildi. Bildiride, "Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır" denildi.

Bildiride, "Suriye'de güvenli bölge mutabakatı tarafı ülkelerden Tel Rıfat ve Menbiç (Münbiç) bölgeleri dahil teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği" de ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop bakanlıkta düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında, ABD ve Rusya’yla Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasıyla ilgili mutabakatların ardından “Barış Pınarı Harekatı sona ermiş durumda, bizim yaptığımız; harekat alanında keşif-gözetleme, mayın, EYP temizliği faaliyeti. Harekat bölgesinin çevresinden zaman zaman tacizler ve sızmalar olabiliyor. Burada yapılan, meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verilmesidir. Bunun dışında yeni bir yerleşim bölgesinin ele geçirilmesi gibi bir faaliyet söz konusu değildir. ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakata harfiyen uymaktayız” demişti.