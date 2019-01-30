IHAAW211951-SIY/30-01-2019

- MGK: "Bazı ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır."

30.01.2019 21:19:51 TSI

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