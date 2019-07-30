MGK, Beştepe'de toplandı 

Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK) Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Be\u015ftepe'de topland\u0131.\nANKARA (DHA)\nFOTO\u011eRAF\nYard\u0131m i\u00e7in \u0131rma\u011fa ko\u015ftular, o manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fok oldularMand\u0131radan h\u0131rs\u0131zl\u0131k \u015f\u00fcphelileri, iz b\u0131rakmamak i\u00e7in deterjanl\u0131 temizlik yapm\u0131\u015fGurbet\u00e7i ile ye\u011feni aras\u0131nda "kavak" anla\u015fmazl\u0131\u011f\u0131
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