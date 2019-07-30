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MGK, Beştepe'de toplandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

  FOTOĞRAF

MGK, Beştepe'de toplandı 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

ANKARA (DHA)

FOTOĞRAF

MGK, Beştepe'de toplandı MGK, Beştepe'de toplandı MGK, Beştepe'de toplandı

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