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MGK bildirisi: Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli

31.03.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli" denildi.

MGK bildirisi: Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında yayınlanan bildiride "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli" mesajı verildi.

MGK toplantısında Yunanistan'ın, "Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları"nın ele alındığı belirtildi. MGK bildirisinde "Diyalog çağrılarımıza rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm vurgusu

MGK bildirisinde ayrıca "Doğu Akdeniz’de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımız bir kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir" denildi.

Bildiride ayrıca Kıbrıs sorununa "kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu" ifade edildi.

"İnsani krizi derinleştirecek eylemlere son verme" çağrısı

"Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında" bulunulan bildiride ayrıca "Suriye'de kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ülkenin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması suretiyle ulaşılmasının önemi" vurgulandı.

MGK Bildirisi'nde ayrıca Libya'daki siyasi sürece de ilişkin açıklamalar yer aldı. Katedilen aşamaların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek "İç savaşın yaralarının en kısa sürede sarılarak Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edilmiştir" denildi.

DW / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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