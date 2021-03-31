MGK bildirisi: Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrasında yayınlanan bildiride "Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun çözüm geliştirilmeli" mesajı verildi.

MGK toplantısında Yunanistan'ın, "Türk azınlığa yönelik insan hakları ihlalleri ile sığınmacıları hedef alan insanlık dışı uygulamaları"nın ele alındığı belirtildi. MGK bildirisinde "Diyalog çağrılarımıza rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artırma cihetine giden Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye ve iyi komşuluk ilişkilerinin gereğini yerine getirmeye davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs sorununa iki devletli çözüm vurgusu

MGK bildirisinde ayrıca "Doğu Akdeniz’de istikrar ortamının tesisini ve sürekliliğini sağlayacak politikalar ile uluslararası hukuka uygun çözümlerin geliştirilmesi yönündeki samimi çağrımız bir kez daha dile getirilerek bölge ülkelerinin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözeten ortak bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekilmiş; bölge dışı ülkeler ve uluslararası aktörler tarafsız ve sağduyulu tutum sergilemeye davet edilmiştir" denildi.