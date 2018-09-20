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MGK bildirisi: "İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

MGK bildirisi: "İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi"


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