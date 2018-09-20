HABER

MGK bildirisi: Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

MGK bildirisi: Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek


PARTNERSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyorSağlıklı kilo vermenin sırrı! Hem kanserden koruyor, hem yaşlanmayı geciktiriyor
CHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedefCHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedef
MHP'li Özdemir: Ankara ve İzmir için ittifak çalışmalarımız sürüyorMHP'li Özdemir: Ankara ve İzmir için ittifak çalışmalarımız sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedef

CHP’de yerel seçim hazırlıkları: En önemli 6 hedef

Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok

Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız

Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir

Muharrem Sarıkaya: Yerel seçimlerde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30'lara düşebilir

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a: Ülkede kriz yoksa öfkeli ve tepkisel konuşmalar yapma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.