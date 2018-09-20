MGK Bildirisinde 'Menbiç' Vurgusu

Güvenlik politikası açısından en üst karar organı Milli Güvenlik Kurulu (MGK), ABD’yle Türkiye arasında üzerinde anlaşmaya varılan Menbiç yol haritasının hassasiyetle uygulanmasını beklediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında MGK toplantısı bugün saat 15.40’da başladı. 5 saat süren toplantının ardından Türkiye’nin güvenlik ve terörle mücadele politikalarına ilişkin tavsiye kararları niteliğinde yazılı bildiri yayımlandı.
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