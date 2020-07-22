MGK bildirisinde Mısır'a Libya uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Bildiride, "Libya'da barış, istikrar ve huzurun tesisi yönünde gayret sarf eden meşru Libya hükümetine sağlanan desteğe mukabil bu ülkedeki kargaşadan istifade ederek darbecilerle birlikte mevzi kazanmayı hayal eden üçüncü tarafların girişimleri" için "akim kalmaya mahkûm" tanımı yapıldı.

MGK bildirisinde, Türkiye'nin "her türlü zorbalığa karşı" Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği ve "gerekli adımları atma hususunda tereddüt etmeyeceğinin bir kez daha teyit edildiği" belirtildi.

Mısır ve Türkiye, Libya'da farklı tarafları destekliyor. Mısır meclisi önceki gün Libya'ya asker gönderilmesine olanak tanıyantezkereyi onaylamıştı. Meclis kararı, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi'nin Libya'daki Türkiye destekli güçlere yönelik askeri müdahale tehdidinde bulunmasının ardından gelmişti.