MGK Bildirisinden Barış Pınarı Mesajı: Harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulanmıştır

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisinde, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlar ile Adana Mutabakatı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı her veçhesiyle değerlendirilmiştir. Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her turlu tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Saat 16.35'te başlayan toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, MİT Başkanı Hakan Fidan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı dört saat sürdü.

'OPERASYONLAR HAKKINDA KURULA BİLGİ SUNULDU'

Toplantının ardından MGK bildirisi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin ele alındığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azım ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuş; başarıyla icra edilmekte olan harekat ve operasyonlar detaylı şekilde görüşülmüştür. Güney sınırlarımız boyunca ortaya çıkan ve milli güvenliğimizi doğrudan tehdit eden terörü kaynağında yok etmek ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Adana Mutabakatı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı her veçhesiyle değerlendirilmiştir. Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her turlu tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır."

DÜNYAYA ÇAĞRI

Bildiriye göre toplantıda, Suriye’de güvenli bölgenin tesisi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dahil başlattıkları, 'teröristten arındırma' çalışmalarının bir an önce tamamlamasının beklendiği ifade edildi. Bildiride uluslararası topluma da, "Uluslararası toplum; Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde dini ve etnik hiçbir ayırıma uğramaksızın evlerine ve topraklarına dönerek en kısa sürede huzur ve refaha kavuşmalarını amaçlayan Türkiye'yi desteklemeye davet edilmiştir" çağrısında bulunuldu.

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ

Bildiriye göre MGK toplantısında, terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin, DEAŞ terör örgütü ile mücadeleyi ilkeli ve kararlı şekilde yürüttüğü, her türlü iş birliğine hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca bildiride Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meseleleri de yer aldı. MGK bildirisinde, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alınmış; gerçekleştirilen dış temaslar hakkında kurula bilgi sunulmuştur" denildi.

'HAKİKATLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARMANIN VAKTİ GELDİ'

Bildiride 1915 olaylarına ilişkin değerlendirme de yapılarak, "1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınanmış; hakikatleri gün yüzüne çıkarmanın vaktinin geldiği uluslararası toplumun dikkatine getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.