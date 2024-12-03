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  4. MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masadaki en önemli konu: Suriye

MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masadaki en önemli konu: Suriye

03.12.2024 08:38
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Beştepe'de yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündeminin ise Suriye ve bölgede yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor.

MGK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masadaki en önemli konu: Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Türkiye’nin güvenlik ve dış politika gündemi ele alınacak.

SURİYE’DEKİ SON DURUM MASADA

Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiği toplantıda, sınır güvenliği ve olası nüfus hareketliliği durumunda alınacak tedbirler değerlendirilecek. Suriye’nin kuzeyindeki durum ve terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler de detaylı bir şekilde ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının önemli başlıklarından biri terörle mücadele olacak. Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyonlar ve Zap bölgesinde kapatılan kilit bölgeler görüşülecek. Sınır ötesi operasyonların sonuçları ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin analizler yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlar da toplantının gündeminde yer alacak. ABD’den satın alınan 40 adet F-16 Blok 70 ve gündemdeki 40 Eurofighter savaş uçağı temini konuları masaya yatırılacak. Ayrıca ABD’deki hangarlarda bekleyen 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi değerlendirilecek.

"KIRMIZI KİTAP" GÜNCELLENİYOR

Milli güvenlik siyaseti belgesi olarak bilinen "Kırmızı Kitap"ın 5 yıllık güncelleme sürecinin tamamlanması bekleniyor. Bu güncelleme kapsamında ilk kez yapay zeka kavramı belgeye dahil edilecek. Ayrıca, yeni tehlike ve tehditlere yönelik analizler de belgede yer bulacak.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan MGK toplantısı
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