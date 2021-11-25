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  4. MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Önemli konular masada

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Önemli konular masada

25.11.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Önemli konular masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı Beştepe'de yapılacak.

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.

Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ’daki durum görüşülecek

Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.

Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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