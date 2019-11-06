HABER

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu Nevşehir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 16:30 | Son Güncelleme

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hacımüftüoğlu'nu makamında ağırlayan Rektör Bağlı, üniversitenin fiziki yapılanması ve programlar ile öğrenci sayısı hakkında bilgi verdi.

Üniversite olarak Alevilik-Bektaşilik ve turizm alanlarında ihtisaslaşmaya önem verdiklerini belirten Bağlı, Alevi-Bektaşi Kültürü ve Alevi-Bektaşi Kaynakları Ana Bilim Dallarına yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alınmaya başlandığını aktardı.

Bağlı, "2007 yılında kurulan üniversiteler arasında en hızlı gelişen kurum olan üniversitemiz, 22 bin öğrencisiyle bulunduğumuz şehre her alanda büyük destek ve katkıda bulunmakta. 9 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 16 araştırma merkezi bulunan üniversitemizin ayrıca 7 ilçede kampüsü yer almakta." ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu ise NEVÜ'nün yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, Rektör Bağlı ve yönetimine başarı diledi.

Üniversite şeref defterini imzalayan Hacımüftüoğlu'na ziyareti anısına rektör Bağlı tarafından plaket takdim edildi.

Hacımüftüoğlu'na ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin de eşlik etti.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Erdoğan: Biz de hanımını yakaladıkErdoğan: Biz de hanımını yakaladık
Kamerayı yanlışlıkla kaçacağı yöne çevirince yakalandıKamerayı yanlışlıkla kaçacağı yöne çevirince yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu Nevşehir

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Şule Çet davasında yeni gelişme: Belirlenemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni gelişme! AYM'den baba ve oğlu için hak ihlali kararı

Kuşadası'ndaki saldırıya ilişkin yeni karar!

RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.