MGK: İrini Libya hükümetine karşı ambargoya dönüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, AB'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyumu denetlemek üzere oluşturduğu İrini operasyonu eleştirilerek İrini'nin "amacı ve meşruiyetinin tartışmalı olduğu ve zaman içinde meşru Libya hükümetine yönelik aleni bir ambargoya dönüştüğü" kaydedildi.

Bildiride, Pazar günü İrini kapsamında bir Alman fırkateyninin Türk bandıralı bir gemiye düzenlediği operasyona atıfla "İrini harekatı kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış, mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde ve hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik iradesinden taviz verilmeyeceğine işaret edilen bildiride, yaşanan gerilimlerin sebebinin "diyalogdan ve iş birliğinden kaçan taraflar olduğu" kaydedildi.