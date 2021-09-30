MGK Kararıyla Rusya ve Şam'a Mesaj mı Verildi?

Rusya’yla İdlib konusunda nasıl ilerleme sağlanacağı hakkında kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmazken, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde “Suriye’de sivilleri hedef alan eylemler çözümü engeller” mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Soçi’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sonrasında bugün MGK toplantısına başkanlık etti.

Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşme kapsamında İdlib’e Şam rejimi kaynaklı askeri operasyon girişimlerinin gündemde olmasına karşın nasıl ateşkes sağlanacağına ilişkin açıklama yapmaması dikkat çekti. Erdoğan, İdlib konusunda Türkiye’ye göç olmaması ve tam tersine Suriyeliler'in ülkelerine geri dönmesi konusunu Putin ile ele aldıklarını belirten açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar sonrasında, 3,5 saat süren MGK toplantısının ardından yayımlanan bildirideyse, Rusya ve Şam yönetimine yönelik ateşkes atmosferini koruma çağrısı göze çarptı.

İdlib özelinden öte Suriye geneline ilişkin değerlendirmeye yer verilen bildiride, “Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş. Bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir” ifadesi kullanıldı.

AB’ye kaçak göçmenler anımsatmasıyla mesaj

MGK bildirisinde, göçmenler vurgusuyla Avrupa Birliği’ne mesaj verildiği de gözlendi. Bildiride, “Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'a ilişkin meseleler ile düzensiz göç konusundaki iyi niyetli, yapıcı çözüm odaklı teklif ve yaklaşımlarının gözardı edilmesinin, hem uluslararası hukuk ve hakkaniyet hem de Avrupa Birliği'nin uzun vadeli menfaatlerinin hilafına olduğu belirtilmiş, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı eylemlerine ve hasmane tutumlarına destek verilmesinin bölgedeki anlaşmazlıkları daha da derinleştireceğinin altı çizilmiştir” denildi.

Afganistan için uluslararası sorumluluk çağrısı

MGK toplantısı bildirisinde, Afganistan'da yaşanan gelişmeler neticesinde oluşan son duruma ilişkin değerlendirmeler kapsamında uluslararası kamuoyuna çağrı yapıldı. Bildiride, "Türkiye'nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulanmış, uluslararası topluma insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur” ifadesi kullanıldı.

Bildiride, ayrıca Afrika kıtası genelinde artma ve yayılma eğiliminde olduğu müşahede edilen terör, iç çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıklar vurgulandı.

