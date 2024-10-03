HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MGK sona erdi! Toplantı sonrası 5 maddelik açıklama

MGK sona erdi! Toplantı sonrası 5 maddelik açıklama

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.10.2024 20:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sonrası yazılı açıklama yapıldı. 5 maddelik açıklamada "İsrail’in çatışmaları Orta Doğu’ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta birleşmiş milletler güvenlik konseyi olmak üzere mesuliyet mevkiinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunulmuştur" denildi.

MGK sona erdi! Toplantı sonrası 5 maddelik açıklama

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından toplandı. Kritik toplantı 3,5 saat sürdü. MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada "İsrail’in çatışmaları Orta Doğu’ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta birleşmiş milletler güvenlik konseyi olmak üzere mesuliyet mevkiinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Millî Güvenlik Kurulu, 3 Ekim 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

Toplantıda;

  1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

  2. Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği ve millî güvenliğimize halel getirebilecek herhangi bir plana veya oldubitti girişimine müsaade edilmeyeceği vurgulanmış; ülkedeki ihtilafın, bölgemiz ile Suriye halkının menfaati ve beklentileri istikametinde çözüme kavuşturulmasına yönelik gayretlerin artırılacağı belirtilmiştir.

  3. Komşumuz Irak ile başta PKK/KCK-PYD/YPG olmak üzere ülkelerimiz için müşterek tehdit oluşturan terör örgütleriyle mücadelede iş birliğimizi ilerletme konusundaki kararlılığımız teyit edilmiş; kardeş Irak halkının güvenliğine, huzuruna ve refahına atfettiğimiz önemin altı bir kez daha çizilmiştir.

  4. Filistin halkının bir yıldır tüm dünyanın gözleri önünde maruz kaldığı soykırımın durdurulması ve Filistin’de kalıcı ateşkes ve barışın gecikmeksizin sağlanması yönündeki Türkiye’nin kararlı çabalarının yanı sıra uluslararası gayretlerin de artırılarak sürdürülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

İsrail’in çatışmaları Orta Doğu’ya yayma hedefiyle Filistin topraklarının ötesine yönlendirdiği saldırıların engellenmesi hususunda, başta birleşmiş milletler güvenlik konseyi olmak üzere mesuliyet mevkiinde bulunan aktörlere bir an evvel harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.

İsrail’in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye’nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olacağı teyit edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail’in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır.

  1. Türkiye’nin, Akdeniz ve Ege Denizi’nde kalıcı istikrar ve huzurun tesisi marifetiyle iş birliği zeminleri geliştirilmesine yönelik samimi yaklaşım ve gayretlerinin suistimaline izin vermeyeceği kaydedilmiş; aklıselimle hareket edilmesinin en doğru tercih olduğu vurgulanmıştır."
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
MGK
En Çok Okunan Haberler
Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

Maç biter bitmez koşarak Arda Güler'in yanına gitti!

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

'Kefen olmaması' gündem oldu! Herkes şimdi bu sorunun yanıtını merak ediyor: Adli Tıp Uzmanı açıkladı

Anket sonuçlarında dikkat çeken değişim! AK Parti, CHP'nin önüne geçti; Zafer Partisi, İYİ Parti'yi yakaladı

Anket sonuçlarında dikkat çeken değişim! AK Parti, CHP'nin önüne geçti; Zafer Partisi, İYİ Parti'yi yakaladı

İsrail'den acil tahliye uyarısı! Liste paylaşıldı, dikkat çeken 60 km detayı

İsrail'den acil tahliye uyarısı! Liste paylaşıldı, dikkat çeken 60 km detayı

Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Marmara ile ilgili korkutan uyarı: "7.8’lik deprem üretebilir"

Prof. Dr. Orhan Tatar'dan Marmara ile ilgili korkutan uyarı: "7.8’lik deprem üretebilir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.