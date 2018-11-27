MGK: Suriye'de emrivakiye göz yumulmayacak

Muhammed KILIÇ / ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan ve 5 saat süren kritik toplantı, sona erdi. Toplantıda, Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığının Türkiye'nin güney sınırlarına yönelik tehdit oluşturduğu belirtilerek, terörle mücadelede kararlılık mesajı verildi. Suriye'de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı kaydedilen açıklamada 'meşru müdafaa hakkının kullanılacağı' bildirildi. Toplantıda ayrıca, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: 1. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınmış; FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliği hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiştir.

Suriye ve Irak'ta yuvalanan terör örgütlerinin varlığından kaynaklanan, Türkiye'nin güney sınırlarına yönelik tehdide karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır. 2. Bazı ülkelerin, proje terör örgütleri FETÖ/PDY ile PKK/KCK nın Suriye kolu PYD-YPG yi terör örgütü olarak görmemesinin, terörizmle küresel ölçekteki mücadeleye büyük zarar verdiği hususu bir kez daha teyit edilmiştir. 3. İstanbul'da düzenlenen dörtlü zirve neticesinde mutabık kalınan hususların, Suriye'ye ve bölge barışına katkı sağlayacağı; İdlib'de ağır silahlardan arındırılmış bölge oluşturularak ateşkesin kalıcı hâle getirilmesinin önemi vurgulanmış; bu bağlamda alınması gereken ilave tedbirler üzerinde durulmuştur. Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla, birleşmiş milletler gözetiminde çalışacak Anayasa Komitesi'nin bir an önce oluşturularak, çözüm için belirlenen yol haritasının uygulamaya geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuş; bunun için, taraflara makul ve süratli davranmaları yönünde çağrıda bulunulmuştur.