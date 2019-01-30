IHAAW212012-SIY/30-01-2019

- MGK: "Teröre ve terör örgütü mensuplarına verilen dış desteğin kesilmesi yönündeki çağrımız bir kez daha tekrarlanmış, bütün terör örgütleri ile mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceği güçlü şekilde ifade edilmiştir."

30.01.2019 21:20:12 TSI

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