HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. MGK toplanıyor! Ana gündem: Suriye'deki gelişmeler...

MGK toplanıyor! Ana gündem: Suriye'deki gelişmeler...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.12.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Ankara Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Suriye'de ve bölgede yaşanan gerginliğin ana gündem maddesi olması beklenen toplantıda "kırmızı kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncelleme çalışmaları da ele alınacak.

MGK toplanıyor! Ana gündem: Suriye'deki gelişmeler...

Milli Güvenlik Kurulu, kritik başlıkları ele almak üzere toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda Suriye'deki son durum gündemde olacak. Türkiye, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Olası bir nüfus hareketliliği durumunda atılacak adımların toplantıda ele alınması planlanıyor. Kritik toplantı saat 16.00'da gerçekleşecek.

TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE

MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.

'KIRMIZI KİTAP' GÜNCELLENECEK

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor. ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD’deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye’ye teslimi ile Türkiye’nin F-35 programına alınması da masada olacak.

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor. Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.

Kaynak: CNNTürk

Anahtar Kelimeler:
suriye MGK cumhurbaşkanı erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

Avrupa futbolunun efsane kulübü küme düşürüldü! 6 yıl üst üste zarar açıklamışlardı

200 milyon liraya varan gelir elde etti! GSM operatörleri için düğmeye basıldı...

200 milyon liraya varan gelir elde etti! GSM operatörleri için düğmeye basıldı...

Alkol pahalı dedi, internetten sipariş ettiği yüzey temizleyiciyi içti! '5 litresi beni 15 gün idare ediyor' Fiyatı bakın ne kadar

Alkol pahalı dedi, internetten sipariş ettiği yüzey temizleyiciyi içti! '5 litresi beni 15 gün idare ediyor' Fiyatı bakın ne kadar

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Geri sayım başladı! 'Her an saldırı emri gelebilir' Kadın keskin nişancılar yerini aldı... Bahçeli'nin sözleri akıllara geldi

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Yasak aşk yaşadığı evli kadının yatak odasında yakalanan genç, canından oldu!

Bahçeli'nin başlattığı süreçle ilgili Soylu'dan açıklama

Bahçeli'nin başlattığı süreçle ilgili Soylu'dan açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.