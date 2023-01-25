MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2023'ün ilk MGK'sı bugün toplanıyor: İşte Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşülecek konular...

MGK toplantısı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısında birçok gündem maddesi ele alınacak. Peki, MGK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşülecek konular ve detaylar haberimizde...

MGK TOPLANTISI NE ZAMAN?

MGK toplantısı bugün (25 Ocak 2023 Çarşamba) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

MGK TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da dahil olmak üzere toplantıda birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Pençe serisi operasyonlar ile PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terörle mücadele konusu da başta olmak üzere Suriye ile 12 yılın ardından başlayan üst düzey temasların da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

MGK toplantısında Yunanistandaki silahlanma faaliyetleri Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında gelinen son durum da toplantıda ele alınmasu beklenen konular arasında yer alıyor.

