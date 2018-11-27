MGK toplantısı sona erdi

Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nT\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde yap\u0131lan toplant\u0131, yakla\u015f\u0131k 5 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNERB\u00f6yle \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131k g\u00f6r\u00fclmediMGK, Be\u015ftepe'de topland\u0131\u00a0ANAP Genel Ba\u015fkan\u0131 \u00c7elebi: T\u00fcrkiye'de ittifaklar d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131
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