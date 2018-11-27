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MGK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, yaklaşık 5 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Güvenlik Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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