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MGK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:17 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvelik Kurulu (MGK) toplantısı bitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvelik Kurulu (MGK) toplantısı bitti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen ve saat 15.40’ta başlayan yılın ilk MGK toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu katıldı.

Toplantının ardından MGK bildirisinin yayımlanması bekleniyor.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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