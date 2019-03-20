MGK toplantısı sona erdi

Milli G\u00fcvenlik Kurulu (MGK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nT\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesi'nde yap\u0131lan toplant\u0131, 4 bu\u00e7uk saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z \u00e7\u00f6p atmaya i\u00e7 \u00e7ama\u015f\u0131r\u0131yla gidince...Kurtulmu\u015f: Ne zaman T\u00fcrkiye ilerlese birileri \u00e7elme takarBakan Varank: Tunceli k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7a\u011f atlad\u0131