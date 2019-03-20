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MGK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 20:30 | Son Güncelleme

MGK toplantısı sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 4 buçuk saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu

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