MGK toplantısı sonra erdi; 'Yurt dışı operasyonları sürecek' mesajı

ANKARA (DHA) - Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarımızın yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin Yüce Türk Adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle:

"1. Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınmış; başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, millî birliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi arz edilmiştir."

"İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarımızın yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin Yüce Türk Adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir."