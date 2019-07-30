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MGK toplantısında "güvenli bölge" mesajı

30.07.2019 23:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) Suriye sınırının tüm terör unsurlarından temizleneceği belirtilerek "barış koridoru" inşası için kararlı olunduğuna vurgu yapıldı.

MGK toplantısında "güvenli bölge" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler ile Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-1 ve Pençe-2 harekatları ele alındı. 6 saat 10 dakika süren toplantı sonrasında yayınlanan bildiride Suriye'de bir barış koridoru oluşturulması için kararlılığın teyit edildiği bildirildi.

MGK sonrası yapılan açıklamada, ''Suriye sınırımız boyunca oluşan otorite boşluğunun ülkemize yönelik tehditleri artırması sebebiyle, sınır güvenliğimiz çerçevesinde bölgenin tüm terör unsurlarından temizleneceği ve bütün gücümüzle bir 'barış koridoru'nun inşası için gayret sarfedileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir'' denildi.

Doğu Akdeniz

Toplantıda ayrıca, ''Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan, kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir'' ifadesi yer aldı.

Pençe harekatları sürecek

MGK bildirisinde Irak'ın kuzeyindeki PKK unsurlarına yönelik düzenlenen Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarının "operasyon yapılan bölgeler tamamen temizlenene kadar" sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada Türkiye'nin NATO antlaşması ile ikili antlaşmaların ruhuna uygun olarak uluslararası hukuk ve ahde vefa çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ettiği belirtilerek müttefiklerden de aynı hassasiyetin beklendiği ifade edildi.

DW/BK,DA

© Deutsche Welle Türkçe

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MGK bildirisi: [Suriye sınırında] 'Barış koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştirMGK bildirisi: [Suriye sınırında] 'Barış koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir
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