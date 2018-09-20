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MGK'dan ABD'ye mesaj: 'Menbiç yol haritasının hassasiyetle uygulanması bekleniyor'

20.09.2018 21:09 | Son Güncelleme

MGK'dan ABD'ye mesaj: 'Menbiç yol haritasının hassasiyetle uygulanması bekleniyor'

MGK'dan ABD'ye mesaj: 'Menbiç yol haritasının hassasiyetle uygulanması bekleniyor'

MGK'dan ABD'ye mesaj: 'Menbiç yol haritasının hassasiyetle uygulanması bekleniyor'

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