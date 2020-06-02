HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MGK'dan "Libya'ya askeri destek sürecek" mesajı

MGK'dan "Libya'ya askeri destek sürecek" mesajı

02.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'da Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerle Suriyelilerin ülkelerine dönme süreci ve terörle mücadele ele alındı.

MGK'dan "Libya'ya askeri destek sürecek" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) terörle mücadele, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Suriyelilerin ülkelerine dönüşü konuları masaya yatırıldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de "karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği" bildirildi.

MGK bildirisinde, Libya'da BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verilen askeri desteğin de süreceği vurgulanarak uluslararası toplum, UMH'yı hedef alan oluşumlara karşı ilkeli duruş sergilemeye çağrıldı.

Açıklamada, "BM tarafından tanınan meşru hükümetin Libya'nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmıştır" denildi.

MGK'da "PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği" de ifade edildi.

Toplantıda Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine geri dönme süreci de ele alındı. Açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır" ifadesine yer verildi.

DHA/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldıAli İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Sağlık Bakanı Koca'dan 'normalleşme'yle ilgili yeni açıklama!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

HDP'nin kıl payı MHP'den aldığı il karıştı!

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Diğer Haberler
Vali, 'Utancımdan sokağa çıkamam' demişti! Belediye Başkanı'ndan destek geldi

Vali, 'Utancımdan sokağa çıkamam' demişti! Destek geldi

3 kardeşin bulunduğu mutfakta bomba gibi patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Patlama sonrası ortalık savaş alanına döndü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde korkunç kaza! Yolcular, çaya uçtu

Kafa kafaya facia! Yolcular, çaya uçtu

Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Ağrı’da damat, kayınpederini silahla vurdu

Damat, kayınpederini silahla vurdu

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.