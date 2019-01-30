MGK'nın 2019 Yılı İlk Toplantısında Gündem Suriye

MGK’nın ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin PYD-YPG unsurlarını askeri operasyonla hedef almasını önlemeyi de amaçlayan güvenli bölge konusunda görüş beyan etmesi bekleniyor. Bu çerçevede MGK toplantısında, Orgeneral Yaşar Güler’in, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un kendisine 8 Ocak’taki görüşmelerinde askeri detayları sunduğu tahmin edilen Washington’un güvenli bölge planı konusunda görüş aktaracağı vurgulanıyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın da, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. Dolayısıyla Türkiye tarafı, ABD’nin Suriye’deki durumunu bugünkü MGK’da değerlendiriyor.

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında saat 15.40’da toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan toplantının katılımcıları arasında.

MGK toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 23 Ocak’ta Moskova’da Erdoğan’la görüşmesi sonrasında gündeme getirdiği Şam yönetimi ile Türkiye arasında 1998’de imzalanmış Adana Mutabakatı da görüşülüyor. Bu mutabakat çerçevesinde o dönem Suriye yönetimince Türkiye’ye terörle mücadele konusunda tanınmış operasyonel kolaylıklar gibi konular söz konusu.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin Suriye’deki durumu değerlendirmek üzere yarın Rusya’ya gideceği bilgisi de Anadolu Ajansı aracılığıyla duyuruldu.

