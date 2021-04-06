MGM'den güzel haber geldi! İşte Mart ayı yağış haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye genelinde mart ayı yağışları, normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 33, Mart 2020'ye göre yüzde 9 artış meydana geldi.

Yağışlar, Muğla, Antalya ve Kırklareli'nin batı kesimleri, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde normallerine göre yüzde 20'den fazla azaldı.

Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, İzmir'in doğusu, Manisa, Konya, Kırşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Ağrı ve Erzurum çevreleri ile Van Gölü'nün güneyi ise yağışlarda normaline göre yüzde 80'den fazla artış gösteren yerler oldu.

Yağışlı gün sayıları Muğla, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde 10 günün altında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz sahil kesiminde yer yer 20 günün üzerinde gerçekleşti.

Mart ayında en fazla yağış metrekareye 190 milimetre ile Rize'de, en az yağış 48 milimetre ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma ise yüzde 33 ile Mardin'de oldu.