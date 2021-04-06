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MGM'den güzel haber geldi! İşte Mart ayı yağış haritası

06.04.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barajlardaki su seviyelerindeki düşüşle endişe içinde geçen kış aylarının ardından Mart'ta yaşanan yağışlar yüz güldürdü. Normale göre yüzde 33, geçen yılki mart ayına göre ise yüzde 9 artış yaşanan yağışlarda ortaya çıkan son tablo içleri rahatlattı.

MGM'den güzel haber geldi! İşte Mart ayı yağış haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye genelinde mart ayı yağışları, normalin ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Yağışlarda normaline göre yüzde 33, Mart 2020'ye göre yüzde 9 artış meydana geldi.

Yağışlar, Muğla, Antalya ve Kırklareli'nin batı kesimleri, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde normallerine göre yüzde 20'den fazla azaldı.

Orta ve Batı Karadeniz sahil kesimi, İzmir'in doğusu, Manisa, Konya, Kırşehir, Aksaray, Kahramanmaraş, Giresun, Trabzon, Ağrı ve Erzurum çevreleri ile Van Gölü'nün güneyi ise yağışlarda normaline göre yüzde 80'den fazla artış gösteren yerler oldu.

Yağışlı gün sayıları Muğla, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde 10 günün altında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Samsun, Bitlis çevreleri ile Doğu Karadeniz sahil kesiminde yer yer 20 günün üzerinde gerçekleşti.

Mart ayında en fazla yağış metrekareye 190 milimetre ile Rize'de, en az yağış 48 milimetre ile Şanlıurfa'da kaydedildi. Yağışlarda normaline göre en fazla azalma ise yüzde 33 ile Mardin'de oldu.

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DOĞU BÖLGELERDE YAĞIŞLAR GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

Genel Müdürlüğün verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 30, Mart 2020'ye göre yüzde 94 arttı.

Ege Bölgesi'nde de yağışlarda normaline göre yüzde 26, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artış görüldü.

Yağışlar, Akdeniz Bölgesi'nde de normaline göre yüzde 20, geçen yılın mart ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.

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İç Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 52, 2020 yılı mart ayı yağışlarına göre yüzde 55 artış kaydetti.

Karadeniz Bölgesi ise yağışların normaline göre yüzde 63, geçen yılın mart ayına göre yüzde 82 arttığı bölge olarak öne çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 34 artarken, Mart 2020'ye göre yüzde 22 azaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar, normaline göre yüzde 14, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 azalış gösterdi.

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