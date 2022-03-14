MH17: Hollanda, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın düşürülmesi nedeniyle Rusya aleyhine yeni bir dava açtı

Hollanda ve Avustralya, Temmuz 2014'te 298 yolcu ve mürettabatı ile Amsterdam'dan havalanan Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağının düşürülmesi nedeniyle Rusya aleyhine 3. kez dava açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) yapılan başvuru, uçağın düşürülmesinde Rusya'nın rolünün kesinleştirilmesini ve hayatını kaybeden 298 kurbanın yakınlarına tazminat ödenmesini amaçlıyor.

Temmuz 2014'te 298 yolcu ve mürettebatla Amsterdam'dan havalanan MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda düşmüştü. 196'sı Hollanda, 38'i Avustralya vatandaşı olan 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

Uluslararası bir araştırma sonunda, uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetimindeki bölgede Moskova'dan getirilen Rus yapımı BUK füzesi ile düşürüldüğü belirtilmişti.

Hollanda hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya'nın uçağı düşürerek, sivil havacılığın güvenli hale getirilmesini öngören Chigago Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtildi.

'ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN AÇIK İHLALİ'

Hollanda'ya göre, Rusya, "sivil uçağa karşı yasadışı silah kullanmak suretiyle" uluslararası anlaşmaları ihlal etti.

Hükümet, ICAO nezdinden açılan davanın, Ukrayna'nın işgali ile ilgili gelişmelerle ilgili olmadığını, dikkatli şekilde sürdürülen hazırlık sürecinin ancak şimdi tamamlanabildiğini bildirdi.

ICAO Konseyi, Chicago Sözleşmesi'ne dayanarak kararlar alabiliyor. Örgüt, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarsa, kurbanların yakınlarına tazminat yolu açılmış olacak.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, 196 vatandaşının hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, uluslararası hukuk düzeninin korunmasından Rusya'yı sorumlu tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Uçaktaki toplam 298 sivilin ölümünün sonuçsuz kalamayacağını vurgulayan Hollanda Dışişleri Bakanı, "Ukrayna'daki güncel gelişmelerin bunun hayati öneminin altını çizdiğine" işaret etti.

Avustralya hükümeti de, "Ukrayna'nın gayri meşru işgali ve Rus şiddetinin tırmanmasına" atıfta bulunarak, Rusya'nın "uluslararası anlaşmaların açık ihlali"nin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini bildirdi.

Hollanda, Malezya Hava Yolları'na ait uçağın 17 Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesinde sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle 4 eski Rus asker hakkında da dava açtı.

Rus sanıkların gıyabında yargılandığı dava devam ederken Hollanda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurarak, uçağın düşürtmesindeki rolü nedeniyle Rusya'nın cezalandırılmasını istedi.