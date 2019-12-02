MH17 - Hollanda Savcılığı: Rusya, Malezya uçağının düşürülmesi nedeniyle suçlanan zanlının iadesini engelledi

Hollanda Savcılığı, Rusya'nın, 5 yıl önce Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi nedeniyle suçlanan Vladimir Tsemach'ın Hollanda'ya iade edilmesini engellediğini açıkladı. Hollanda'ya göre Rus makamları, Avrupa İade Anlaşması'na aykırı davrandı.

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağınının vurulduğu noktadan birkaç kilometre uzaklıktaki Snizhne'deki uçaksavar birliğinin komutanı olan Tsemach, bir başka suçtan dolayı Ukrayna tarafından gözaltına alındı.

Ukrayna Gizli Servisi tarafından, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunun ülkenin doğusundaki evinden kaçırılan Vladimir Tsemach, MH17 ile ilgili Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) tarafından birkaç kez sorgulandı.

Tsemach, 5 yıl önce Malezya uçağını düşüren BUK füzesini, sorumluluk alanındaki üste sakladığını söyledi.

MH17 soruşturması tamamlanmadan bir süre önce Vladimir Tsemach, Rusya ile Ukrayna arasındaki suçluların değişimi çerçevesinde serbest kaldı.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Ukrayna tarafından Rus makamlarına teslim edilen zanlının iadesini istedi. Hollanda Savcılığı'na göre, Rusya bu talebi kabul etti. Ancak Tsemach'ın tutuklanması için hiçbir adım atılmadı.