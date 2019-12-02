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MH17 - Hollanda Savcılığı: Rusya, Malezya uçağının düşürülmesi nedeniyle suçlanan zanlının iadesini engelledi

02.12.2019 18:34 | Son Güncelleme

Hollanda Savcılığı, Rusya'nın, 5 yıl önce Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi nedeniyle suçlanan Vladimir Tsemach'ın Hollanda'ya iade edilmesini engellediğini açıkladı. Hollanda'ya göre Rus makamları, Avrupa İade Anlaşması'na aykırı davrandı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

MH17 - Hollanda Savcılığı: Rusya, Malezya uçağının düşürülmesi nedeniyle suçlanan zanlının iadesini engelledi

Hollanda Savcılığı, Rusya'nın, 5 yıl önce Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi nedeniyle suçlanan Vladimir Tsemach'ın Hollanda'ya iade edilmesini engellediğini açıkladı. Hollanda'ya göre Rus makamları, Avrupa İade Anlaşması'na aykırı davrandı.

Malezya Havayolları'na ait MH17 uçağınının vurulduğu noktadan birkaç kilometre uzaklıktaki Snizhne'deki uçaksavar birliğinin komutanı olan Tsemach, bir başka suçtan dolayı Ukrayna tarafından gözaltına alındı.

Ukrayna Gizli Servisi tarafından, Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunun ülkenin doğusundaki evinden kaçırılan Vladimir Tsemach, MH17 ile ilgili Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) tarafından birkaç kez sorgulandı.

Tsemach, 5 yıl önce Malezya uçağını düşüren BUK füzesini, sorumluluk alanındaki üste sakladığını söyledi.

MH17 soruşturması tamamlanmadan bir süre önce Vladimir Tsemach, Rusya ile Ukrayna arasındaki suçluların değişimi çerçevesinde serbest kaldı.

Hollanda, MH17 faciasındaki rolü nedeniyle, Ukrayna tarafından Rus makamlarına teslim edilen zanlının iadesini istedi. Hollanda Savcılığı'na göre, Rusya bu talebi kabul etti. Ancak Tsemach'ın tutuklanması için hiçbir adım atılmadı.

Malezya Hava Yolları'na ait uçağın enkazı

Rusya: Ülkemizde bulunmuyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, iade talebini yineledi.

Rus makamları, Hollanda'dan, iade talebine ilişkin iki kez ek bilgi talep etti.

Hollanda Savcılığı'nın gerekli belgeleri göndermesine rağmen, Tsemach gözaltına alınmadı.

Rus yetkililer, 19 Kasım'da Hollanda Savcılığı'na gönderdikleri mesajda, "Rusya'da bulunmadığı için Tsmeach hakkındaki tutuklama talebininin yerine getirilemediğini" bildirdi.

Hollanda'nın takibinden kurtulmak isteyen zanlının, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye geri döndüğü belirtildi. Bu bölgede Ukrayna otoritesi bulunmadığı için, Tsemach'ın iadesi olanaksız hale geldi.

Savcılık, MH17 kurbanlarının yakınlarına gönderdiği mektupta, Rus makamlarını, kasıtlı olarak Tsemach'ın iadesini engellemekle ve Avrupa İade Anlaşması'nı ihlal etmekle suçladı.

Aralarında Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların lideri Igor Girkin ve Tsemach'ın da bulunduğu 4 zanlı, Mart 2020'de Amsterdam Schipol'da başlayacak yargılamaya katılamayacak.

Malezya Hava Yolları'nda ait uçağı düşürmekle suçlananlar

Amsterdam'dan 283 yolcu ve 15 mürettebatla birlikte 17 Temmuz 2014'te havalanan Malezya Hava Yolları'nda ait uçak, Ukrayna'nın doğusunda düşmüştü. Kazda, 198'i Hollandalı 298 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası Soruşturma Komisyonu, MH17 sefer sayılı uçağın, Rus yapımı bir BUK füzesi tarafından vurulması sonucu düşürüldüğünü açıkladı.

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