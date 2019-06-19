HABER

MH17 soruşturmasında 5 yıl sonra tutuklama talebi

19.06.2019 21:28 | Son Güncelleme

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17 uçağına yönelik soruşturmada, 4 kişi için tutuklama talebinde bulundu.

MH17 soruşturmasında 5 yıl sonra tutuklama talebi

Yargılama Mart 2020'de başlayacak.Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere havalandıktan sonra Ukrayna üzerinde düşürülmesi olayında bir Ukraynalı ve üç Rus hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Düşürülen uçakta çoğunluğu Hollanda vatandaşı olmak üzere 298 kişi hayatını kaybetmişti. Hollanda liderliğinde soruşturmayı yürüten Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), şüphelilerin isimlerini açıkladı.

Şüpheliler 2014 yılında Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından ilan edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti‘nin istihbarat servisi başkanı olan eski Rus istihbarat subayı Sergey Dubinsky, ona en yakın kişi olan Oleg Pulatov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin eski savunma bakanı ve eski bir Rus istihbarat albayı olan İgor Girkin/Strelkov ve Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı grubun komutanı Leonid Kharchenko olarak açıklandı.

Yargılama 2020'de

Yargılamanın gelecek yıl Mart ayında başlayacağı bildirildi. Yetkililer şüpheliler için uluslararası tutuklama emri çıkartılacağını kaydetti.

Hollanda Emniyet Müdürü ve ortak soruşturma komisyonu temsilcisi Wilbert Paulissen "Bu Hollanda cezai kovuşturmasının başlangıcıdır" dedi.

Soruşturma yetkilileri şüphelilerin bir yolcu uçağını hedef aldıklarını bilmeyebileceklerini ancak MH17'nin düşürülmesinden sorumlu tutulacaklarını aktardı. Hollanda Rusya'nın şüphelileri iade etmesini beklemediğini açıklamıştı.

Rusya hedefte

Soruşturmayı yürüten ekip, geçen yıl uçağı düşüren füzenin Rusya'ya ait bir birlik tarafından atıldığı sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Soruşturma yetkilileri, uçağı hedef alan füzenin Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 km uzaklıktaki Kursk kenti yakınlarında konuşlu olan 53'üncü uçaksavar tugayı tarafından ateşlendiğini öne sürmüştü.

Moskova yönetimi, uçağın düşürülmesinde bir payı olduğu iddialarını reddetmişti.

DW/SSB, GA

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları'Selfie çekmeden duramadım' Düşündüren tuhaf tuvalet aynaları
İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun The Marmara Oteli'nde bir araya gelmesi tartışması ile ilgili taraflar ne diyor?İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu'nun The Marmara Oteli'nde bir araya gelmesi tartışması ile ilgili taraflar ne diyor?
İstanbul Seçimi Öncesi Siyasi Gerilim Artıyorİstanbul Seçimi Öncesi Siyasi Gerilim Artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiren zam talebi! İlk 6 ay yüzde 15...

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia

ABD'den gerilimi yükseltecek iddia!

BM'nin kararına Türkiye'den ilk tepki

BM'nin kararına Türkiye'den ilk tepki

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Trump’ın 2020 sloganı: ‘Amerika’yı güçlü tut’

Trump’ın 2020 sloganı: ‘Amerika’yı güçlü tut’

Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor

'Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor'

Trump'tan İran'a gözdağı: Cevap vermeye hazırız

Trump'tan gözdağı: Cevap vermeye hazırız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.