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MHP, 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2018 18:42 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.  Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:  "Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci Bilecik Merkez Bilecik    il Akın Atakan Bingöl Merkez Bingöl il     Mehmet Ziya Buyankara Bitlis    Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan"   

ANKARA (DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:

"Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya
Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan
Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı
Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci
Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan
Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara
Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz
Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan
Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan"

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MHP 152 belediye için adaylarını açıkladıMHP 152 belediye için adaylarını açıkladı
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