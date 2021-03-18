MHP 13. Olağan Kurultayı: Bahçeli 10. kez Genel Başkan seçildi, MYK'nın yarısını değiştirdi

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik", "Kazanan Türkiye olacak" sloganlarıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongre, pandemi nedeniyle sadece delege, milletvekili, parti yöneticisi ve siyasi partilerden davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Salgın nedeniyle önlemlerin alındığı kurultaya, Covid-19 testi pozitif çıkan 36 delege de katılamadı.

HDP'ye kapatma davasından memnuniyet ifade eden MHP yöneticileri, kurultaydan bir gün önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesini ise "tesadüf" olarak nitelendirdiler.

Konuşmasında, CHP, HDP ve İYİ Parti'yi hedef alan ve "Cumhur ittifakıyla yola devam" mesajını güçlü şekilde vurgulayan Bahçeli, HDP'ye kapatma davası açılması istemiyle de "yüreklere su serpildiğini" dile getirdi.

MHP'nin 13. Olağan Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, oy kullanan delegelerin tamamının oyuyla 10. kez Genel Başkan seçilirken, partinin karar organı olan Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) yaklaşık yarısında değişikliğe gitti, 2 genel başkan yardımcısını ise liste dışı bıraktı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de konuşmasında "Cumhur İttifakı'nı" 2023 ve sonrasına taşıma hedefine vurgu yaptı. Muhalefet ittifakının başını çeken CHP'yi, "Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyeti", HDP'yi "Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlası" olarak nitelendiren Bahçeli, İYİ Parti'nin ise "siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir proje" olduğunu savundu.

MHP Lideri, içinde yer aldığı Cumhur İttifakı'nı ise "kader birlikteliği, milli birliktelik" olarak tanımladı. Cumhur İttifakı'nı 2023 ve sonrasına taşıyacakları mesajı veren Bahçeli, 2023 seçimlerindeki adaylarının ise "o muhterem isim" diye andığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı.

MHP lideri, "içi boş ezber" diye nitelendirdiği parlamenter sisteme dönüşün ise mümkün olmadığını ifade etti.

'Kapatma istemi yüreklere su serpti'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame hazırlaması da MHP Lideri ve partililerin gündemindeydi. Bahçeli konuşmasında, HDP'lilerin dokunulmazlık dosyalarının yeniden ele alınmasını isterken, bir kez daha "HDP açılmamak üzere kapatılmalı" vurgusu yaptı, dava istemiyle ilgili memnuniyetini de şu sözlerle dile getirdi:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir."

MHP'liler 'kongre hediyesi' eleştirisine ne diyor?

Kurultay salonunda konuşulan konulardan biri de, HDP Eş Başkanlarının, partilerine yönelik kapatma davası açılması istemini "AKP'nin MHP'ye kongre hediyesi" olarak nitelendiren sözleriydi.