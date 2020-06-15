MHP 14 Mart 2021'de Büyük Kurultay yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür." dedi.

Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür. pic.twitter.com/aeoX0x6htF — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 15, 2020



