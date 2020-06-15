HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MHP 14 Mart 2021'de Büyük Kurultay yapacak

MHP 14 Mart 2021'de Büyük Kurultay yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 19:36 | Son Güncelleme

MHP Başkanlık Divanı toplantısında 13,Olağan Büyük Kurultay takvimi belirledi. Kurultay 14 Mart 2021'de toplanacak.

MHP 14 Mart 2021'de Büyük Kurultay yapacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın sosyal medyadan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür." dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Artan vaka sayısına rağmen akın ettilerArtan vaka sayısına rağmen akın ettiler
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

İstanbul için flaş karar! Haziran sonuna kadar yasaklandı

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

Mehmet Aslantuğ'dan duygu dolu video!

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

Koronavirüsle mücadelede önemli adım! 81 kentte başladı

Koronavirüsle mücadelede önemli adım! 81 kentte başladı

Şezlongta sere serpe... Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Şezlongta sere serpe... Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

Bir ilde daha giriş -çıkış kısıtlaması! Sayı 10'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS açıklaması

Artan vaka sayısına rağmen İstiklal Caddesi'ne akın ettiler

Artan vaka sayısına rağmen akın ettiler

Doç. Dr. Ayhan Uçar evinde ölü bulundu (Ayhan Uçar kimdir?)

2 gündür haber alınamıyordu! Doç.Dr. Uçar'dan acı haber

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'den koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında artış var

Bir ilde daha vakalar artıyor! Rekor kırıldı

Prof. Dr. Onur Yaprak'tan koronavirüste ikinci dalga uyarısı

Prof. Dr. Onur Yaprak'tan koronavirüste ikinci dalga uyarısı

İstanbul Üniversitesi Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı

Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı! Kritik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.