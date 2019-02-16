HABER

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde olmak üzere 20 belediye başkan adayını açıkladı

MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde olmak üzere 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için belirlediği bazı belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Buna göre, Giresun'un Çanakçı ilçesinde İsmet Öncü, Isparta'nın Gönen ilçesinde Ahmet Kaya ve Rize'nin Kalkandere ilçesinde Abdulllah Çakmak aday gösterildi.

Parti, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa Küçükhüyük beldesinde Recep Esen'i, Sinanpaşa Taşoluk beldesinde Fatih Davas'ı ve Sultandağı Dereçine beldesinde Mustafa Türk'ü, Bilecik Merkez Bayırköy beldesinde Gani Levent Baydır'ı ve Bozüyük Dodurga beldesinde Fatih Taştan'ı, Bolu'nun Mudurnu Taşkesti beldesinde Mehmet Öztürk'ü, Edirne'nin Meriç Subaşı beldesinde Erkan Aydın'ı, Isparta'nın Gönen Güneykent beldesinde Hidayet Can'ı, Kırklareli'nin Merkez Kavaklı beldesinde Gizem Bayram'ı ve İnece beldesinde Veysel Atman'ı, Babaeski Karahalil beldesinde Oğuzhan Cengiz'i, Pınarhisar Kaynarca beldesinde Halil İnan Mazman'ı, Lüleburgaz Ahmetbey beldesinde Güldüren Başoğul'u, Lüleburgaz Büyükkarıştıran beldesinde Yakup Demir'i, Sivas'ın Altınyayla Deliilyas beldesinde Tezcan Yılmaz'ı, Şarkışla Gürçayır beldesinde Seyfettin İlhan'ı ve Gemerek Çepni beldesinde Şahin Otyakmaz'ı aday olarak belirledi.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Özhaseki: Projeleri sormak zorundayımÖzhaseki: Projeleri sormak zorundayım
Bakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5 milyarlira değerinde hibe paketi açıkladıBakan Pakdemirli, Aydın’da 1.5 milyarlira değerinde hibe paketi açıkladı
Anahtar Kelimeler:
aday ilçe ve belde MHP yerel seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.