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MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 16:13 | Son Güncelleme

MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için 3'ü ilçe, 17'si belde 20 belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre, Giresun'un Çanakçı ilçesinde İsmet Öncü, Isparta'nın Gönen ilçesinde Ahmet Kaya, Rize'nin Kalkandere ilçesinde Abdullah Çakmak aday oldu.

Afyankarahisar Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesinde Recep Esen, Afyankarahisar Sinanpaşa ilçesi Taşoluk beldesinde Fatih Davas, Afyonkarahisar Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde Mustafa Türk, Bilecik merkez Bayırköy beldesinde Gani Levent Baydır, Bilecik Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde Fatih Taştan, Bolu Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde Mehmet Öztürk, Edirne Meriç ilçesi Subaşı beldesinde Erkan Aydın, Isparta Gönen ilçesi Güneykent beldesinde Hidayet Can, Kırklareli merkez Kavaklı beldesinde Gizem Bayram, Kırklareli merkez İnece beldesi Veysel Atman, Kırklareli Babaeski Karahalil beldesi Oğuzhan Cengiz, Kırklareli Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesi Halil İnan Nazman, Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesi Gülderen Başoğul, Kırklareli Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi Yakup Demir, Sivas Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesi Tezcan Yılmaz, Sivas Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesi Seyfettin İlhan, Sivas Gemerek ilçesi Çepni beldesinde Şahin Otyakmaz aday gösterildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
MHP belediye başkan adayı

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