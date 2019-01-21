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MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

MHP, 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı. MHP Burdur'dan Uğur Şen'i, Çanakkale'den Hakan Pınar'ı, Çorum'dan Kenan Şahin'i ve Kırklareli'den Derya Bulut'u aday gösterdi.

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının isimlerini açıladı. 4 il olmak üzere toplamda 200 adayın ismi belirlendi.

Buna göre Burdur Belediye Başkan adayı Uğur Şen, Çanakkale Belediye Başkan adayı Hakan Pınar, Çorum Belediye Başkan adayı Kenan Şahin ve Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut olarak belirlendi. Ayrıca 72 beldenin de adayları belirlendi.

MHP'den yapılan açıklama şöyle;

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BURDUR - UĞUR ŞEN İL

ÇANAKKALE - HAKAN PINAR İL

ÇORUM - KENAN ŞAHİN İL

KIRKLARELİ - DERYA BULUT İL

ADANA - ÇUKUROVA YUSUF BAŞ M.İLÇE

ADANA - FEKE AHMET SEL M.İLÇE

ADANA İMAMOĞLU - GAZİ ADAMHASAN M.İLÇE

ADANA KARAİSALI - SAADETTİN ASLAN M.İLÇE

ADANA KARATAŞ - NECİP TOPUZ M.İLÇE

ADANA POZANTI - MUSTAFA ÇAY M.İLÇE

ADANA SAİMBEYLİ - MUSTAFA ŞAHİN GÖKÇE M.İLÇE

ADANA SARIÇAM - BİLAL ULUDAĞ M.İLÇE

ADANA YUMURTALIK - TÜRKEŞ FİLİK M.İLÇE

ANKARA GÖLBAŞI - RAMAZAN ŞİMŞEK M.İLÇE

ANTALYA KEMER - YUSUF ÜRAS M.İLÇE

ANTALYA KORKUTELİ - ÖMER NİYAZİ İŞLEK M.İLÇE

AYDIN EFELER - ÜMMET AKIN M.İLÇE

AYDIN GERMENCİK - İSMET AKIN M.İLÇE

AYDIN İNCİRLİOVA - GÜRŞAT KALE M.İLÇE

AYDIN KARACASU - ZEKİ İNAL M.İLÇE

AYDIN KARPUZLU - HİLMİ DÖNMEZ M.İLÇE

AYDIN NAZİLLİ - HALDUN HALUK ALICIK M.İLÇE

AYDIN SÖKE - MEHMET BELİĞ AZBAZDAR M.İLÇE

BALIKESİR AYVALIK - NAZMİ BAŞARAN M.İLÇE

BALIKESİR EDREMİT - TUNCAY KILIÇ M.İLÇE

BURSA YENİŞEHİR - DAVUT AYDIN M.İLÇE

DENİZLİ BULDAN - MUSTAFA ŞEVİK M.İLÇE

DENİZLİ ÇAL - FETİ AKÇAN M.İLÇE

ERZURUM İSPİR - AHMET COŞKUN M.İLÇE

ERZURUM UZUNDERE - HİLMİ AKTOPRAK M.İLÇE

ESKİŞEHİR ÇİFTELER - KADİR BIYIK M.İLÇE

ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK - ALİ YÖRÜK M.İLÇE

GAZİANTEP KARKAMIŞ - MEHMET SEYDİ YILMAZ M.İLÇE

HATAY BELEN - İBRAHİM GÜL M.İLÇE

HATAY DÖRTYOL - FADİL KESKİN M.İLÇE

HATAY KUMLU - MEHMET DELİ M.İLÇE

İZMİR ALİAĞA - SERKAN ACAR M.İLÇE

İZMİR ÇEŞME - MUSTAFA CENGER M.İLÇE

İZMİR DİKİLİ - BUĞRA AKIN M.İLÇE

İZMİR FOÇA - SERDAR MERSİN M.İLÇE

İZMİR NARLIDERE - SÜLEYMAN KOCABIYIK M.İLÇE

K.MARAŞ ÇAĞLAYANCERİT - HANİFİ SARIALTUN M.İLÇE

K.MARAŞ NURHAK - BATTAL KAYA M.İLÇE

KAYSERİ ÖZVATAN - HALİT DEMİR M.İLÇE

KAYSERİ PINARBAŞI - MENDUH UZUNLUOĞLU M.İLÇE

KAYSERİ SARIOĞLAN - BEKİR AYYILDIRIM M.İLÇE

KAYSERİ SARIZ - BAKİ BAYRAK M.İLÇE

KONYA AKÖREN - İSMAİL ARSLAN M.İLÇE

KONYA DOĞANHİSAR - İHSAN ÖZTOKLU M.İLÇE

KONYA EMİRGAZİ - NURİŞEN KOÇAK M.İLÇE

KONYA HALKAPINAR - MEHMET BAKKAL M.İLÇE

KONYA TUZLUKÇU - İSMAİL BUDAK M.İLÇE

MALATYA HEKİMHAN - H.MUSTAFA ARIKAN M.İLÇE

MALATYA KULUNCAK - ERHAN CENGİZ M.İLÇE

MANİSA KULA - HÜSEYİN TOSUN M.İLÇE

MANİSA SARIGÖL - NECATİ SELÇUK M.İLÇE

MANİSA SELENDİ - NURULLAH SAVAŞ M.İLÇE

MANİSA TURGUTLU - TURGAY ŞİRİN M.İLÇE

MERSİN BOZYAZI - MUSTAFA ÇETİNKAYA M.İLÇE

MERSİN ÇAMLIYAYLA - İSMAİL TEPEBAĞLI M.İLÇE

MERSİN GÜLNAR - YÜKSEL ÇELİK M.İLÇE

MERSİN MEZİTLİ - SERDAR SOYDAN M.İLÇE

MERSİN MUT - VOLKAN ŞEKER M.İLÇE

MERSİN SİLİFKE - MÜCAHİT AKTAN M.İLÇE

MERSİN TOROSLAR - ATSIZ AFŞİN YILMAZ M.İLÇE

MUĞLA DATÇA - FEVZULLAH GÜLADA M.İLÇE

MUĞLA ORTACA - RECEP GÜNEŞ M.İLÇE

ORDU ÇAMAŞ - MAHMUT AYPARÇASI M.İLÇE

SAKARYA TARAKLI - İBRAHİM PİLAVCI M.İLÇE

SAMSUN ASARCIK - ŞERİF KILAĞUZ M.İLÇE

TEKİRDAĞ HAYRABOLU - GÜROL YILDIRIM M.İLÇE

TEKİRDAĞ SARAY - ÖZKAN YAMAN M.İLÇE

TRABZON ÇARŞIBAŞI - MÜMİN NUHOĞLU M.İLÇE

TRABZON ŞALPAZARI - REFİK KURUKIZ M.İLÇE

ARTVİN ARDANUÇ - BURHAN AKMAN İLÇE

BİLECİK İNHİSAR - SERKAN ÜSTÜN İLÇE

BOLU MUDURNU - NECDET TÜRKER İLÇE

BURDUR ALTINYAYLA - NAZIM SUBAŞI İLÇE

BURDUR BUCAK - AZMİ ÖZKURT İLÇE

BURDUR ÇELTİKÇİ - RECEP AYDIN İLÇE

BURDUR GÖLHİSAR - NASUH EROĞUZ İLÇE

BURDUR KEMER - SÜLEYMAN YAVUZ İLÇE

ÇANAKKALE BOZCAADA - ÖZGÜR ACAR İLÇE

ÇANAKKALE ÇAN - FATİH YÜKSEL İLÇE

ÇORUM BAYAT - ŞABAN ÇAKIR İLÇE

ÇORUM DODURGA - DİLAVER AKBAŞ İLÇE

ÇORUM MECİTÖZÜ - EMİN SÖĞÜTCÜ İLÇE

EDİRNE ENEZ - ERDAL COŞKUN İLÇE

EDİRNE İPSALA - EMİN BAŞARAN İLÇE

ELAZIĞ ALACAKAYA - ŞAHİN YILDIRIM İLÇE

ELAZIĞ ARICAK - HAMİT TEMİZSOY İLÇE

ELAZIĞ BASKİL - TUNCER TURUS İLÇE

ELAZIĞ KOVANCILAR - NURİ ÇOLAK İLÇE

ELAZIĞ PALU - MUHAMMET SEPTİOĞLU İLÇE

KIRŞEHİR MUCUR - HASAN HÜSEYİN KÖŞKER İLÇE

KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR - HALİL İBRAHİM ALNAR İLÇE

KÜTAHYA HİSARCIK - HİMMET PINAR İLÇE

KÜTAHYA ŞAPHANE - FEHMİ YAVUZ İLÇE

NEVŞEHİR ACIGÖL - FATİH ÖZDOĞAN İLÇE

NEVŞEHİR DERİNKUYU - GÜLTEKİN OĞUZ İLÇE

NEVŞEHİR ÜRGÜP - HASAN ERDOĞAN İLÇE

RİZE ARDEŞEN - REMZİ KUTANOĞLU İLÇE

RİZE ÇAMLIHEMŞİN - EYÜPHAN ZARARSIZ İLÇE

RİZE ÇAYELİ - İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ İLÇE

RİZE FINDIKLI - LEVENT KESKİN İLÇE

RİZE GÜNEYSU - KAZIM KARA İLÇE

SİVAS ALTINYAYLA - NAZIM SUBAŞI İLÇE

SİVAS İMRANLI - NECMİ VURAL İLÇE

SİVAS SUŞEHRİ - CANDAN ERSOY İLÇE

SİVAS ŞARKIŞLA - CEMİL ÇELİK İLÇE

TOKAT SULUSARAY - SİNAN GENÇ İLÇE

UŞAK BANAZ - EMİNE BULUT İLÇE

UŞAK EŞME - YILDIRAY YILDIZ İLÇE

UŞAK KARAHALLI - MEHMET YEŞİLÖZ İLÇE

UŞAK SİVASLI - FERHAT CEYLAN İLÇE

UŞAK ULUBEY - ADNAN YÖRÜK İLÇE

YOZGAT YERKÖY - ABDULLAH ALTINDAŞ İLÇE

AKSARAY ESKİL - MUSTAFA ZAVLAK İLÇE

BAYBURT DEMİRÖZÜ - GÜRBÜZ FİDAN İLÇE

KARAMAN BAŞYAYLA - YUNUS YILDIZ İLÇE

ŞIRNAK CİZRE - LOKMAN UÇKAN İLÇE

IĞDIR TUZLUCA - ALİCAN ZORMAN İLÇE

YALOVA ALTINOVA - EYÜP ATA İLÇE

OSMANİYE BAHÇE - ÖMER OKAN FETTAHLIOĞLU İLÇE

OSMANİYE DÜZİÇİ - İSMET TOPAL İLÇE

OSMANİYE HASANBEYLİ - MEHMET EROL MÜFTÜOĞLU İLÇE

OSMANİYE SUMBAS - SİNAN KARATAY İLÇE

OSMANİYE TOPRAKKALE - GÜNEY AKGÜL İLÇE

DÜZCE KAYNAŞLI - BİROL ŞAHİN İLÇE

ADIYAMAN KAHTA AKINCILAR - TAHSİN KORKUT BELDE

ADIYAMAN KAHTA BÖLÜKYAYLA - GAFFARİ AKKUŞ BELDE

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ - TURAN SUSAN BELDE

AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ DAVULGA - SALİH GÜNDOĞAN BELDE

AFYONKARAHİSAR İHSANİYE YAYLABAĞI - AHMET YILDIRIM BELDE

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM - MUZAFFER YÖNEL BELDE

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA AHMETPAŞA - EYÜP YAKAN BELDE

AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA KIRKA - BEKİR UYKAN BELDE

AMASYA MERKEZ ZİYARET - HASAN KABAKÇI BELDE

BİNGÖL MERKEZ ILICALAR - EŞREF VAROL BELDE

BİNGÖL MERKEZ SANCAK - ERDEM EVRAN BELDE

BİNGÖL SOLHAN ARAKONAK - EMRAH TEZEL BELDE

BOLU MENGEN GÖKÇESU - MUAMMER YILMAZ BELDE

BURDUR BUCAK KIZILKAYA - İLKAY GÜNGÖR BELDE

BURDUR BUCAK KOCAALİLER - HALİT DAĞLI BELDE

BURDUR GÖLHİSAR YUSUFCA - HÜSEYİN ÖZARSLAN BELDE

ÇANAKKALE BİGA GÜMÜŞÇAY - MEHMET DAL BELDE

ÇANAKKALE BİGA KARABİGA - MÜLKÜ SEYFULLAH GÖKTEPELİ BELDE

ÇANAKKALE GELİBOLU KAVAKKÖY - İBRAHİM BARTIN BELDE

ÇORUM MERKEZ DÜVENCİ - ARİF AKSOY BELDE

EDİRNE İPSALA ESETÇE - MEHMET GÜLER BELDE

EDİRNE İPSALA YENİKARPUZLU - REŞAT AKBAŞ BELDE

EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR - İSMAİL ŞEN BELDE

ELAZIĞ ARICAK ÜÇOCAK - MEHMET SAİT BEZGİN BELDE

GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR - MUSTAFA KÜMBÜL BELDE

GİRESUN YAĞLIDERE ÜÇTEPE - HACI GASIM AKILLI BELDE

GÜMÜŞHANE KELKİT GÜMÜŞGÖZE - MEHMET ZEYREK BELDE

GÜMÜŞHANE KELKİT SÖĞÜTLÜ - SELİM KOÇ BELDE

KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ (YEŞİLKENT) - KEMAL BORAL BELDE

NEVŞEHİR MERKEZ GÖRE - MEHMET FİDAN BELDE

NEVŞEHİR MERKEZ SULUSARAY - KAZIM DUMAN BELDE

NEVŞEHİR ACIGÖL KARAPINAR - AHMET DURAN BİLADA BELDE

NEVŞEHİR MERKEZ NAR - SERKAN ODUNCU BELDE

NEVŞEHİR ACIGÖL TATLARIN - ERCAN SELVİ BELDE

NEVŞEHİR ÜRGÜP ORTAHİSAR - İSMAİL GENÇ BELDE

NİĞDE MERKEZ EDİKLİ - AHMET MUSALLİ BELDE

NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER - BAYRAM UZUN BELDE

NİĞDE MERKEZ YILDIZTEPE (İNLİ) - MUSTAFA ŞENOL BELDE

NİĞDE BOR ÇUKURKUYU - AHMET HALİSDEMİR BELDE

RİZE MERKEZ KENDİRLİ - ABDULKADİR ÖZ BELDE

RİZE MERKEZ MURADİYE - MEHMET KAZDAL BELDE

RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY - İSMAİL HAKKI KAHVECİ BELDE

RİZE ÇAYELİ MADENLİ - MUSTAFA TÜYHLOĞLU BELDE

RİZE MERKEZ SALARHA (ÇAYKENT) - HALİL İBRAHİM YAĞCI BELDE

TOKAT NİKSAR GÖKÇELİ - ATANUR ACAR BELDE

UŞAK BANAZ KIZILCASÖĞÜT - SERHAT İHSAN TUNCAY BELDE

UŞAK EŞME YELEĞEN - TOLGA SÜLEYMAN UZUN BELDE

UŞAK SİVASLI PINARBAŞI - KUTRET ŞAKAR BELDE

UŞAK SİVASLI SELÇİKLER - İHSAN SENKOŞ BELDE

UŞAK SİVASLI TATAR - RAMAZAN GÜN BELDE

YOZGAT SORGUN ÇİĞDEMLİ - AHMET SUNGUR BELDE

YOZGAT SORGUN YENİYER - OSMAN ÇETİNTAŞ BELDE

AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA - VEYİS BAYSAL BELDE

AKSARAY ESKİL EŞMEKAYA - İSMAİL HAKKI GÜNEŞ BELDE

AKSARAY GÜLAĞAÇ GÜLPINAR - NİZAMETTİN UĞUR BELDE

KARAMAN ERMENEK KAZANCI - MUSTAFA KEKLİK BELDE

KARAMAN MERKEZ AKÇAŞEHİR - SÜLEYMAN KELEŞ BELDE

KARAMAN MERKEZ SUDURAĞI - ALİ KARABULUT BELDE

ŞIRNAK MERKEZ KUMÇATI - RAMAZAN KUAS BELDE

ŞIRNAK SİLOPİ BAŞVERİMLİ - ORHAN GÖZLEK BELDE

IĞDIR MERKEZ HALFELİ - TERLAN KALMAZ BELDE

IĞDIR MERKEZ HOŞHABER - FAİK TAYLAY BELDE

YALOVA ALTINOVA TAVŞANLI - LOKMAN AKTAŞ BELDE

YALOVA ÇINARCIK ESENKÖY - MEHMET TEMEL BELDE

OSMANİYE MERKEZ CEVDETİYE - İBRAHİM GÖK BELDE

OSMANİYE DÜZİÇİ ATALAN - SÜLEYMAN YILDIRIM BELDE

OSMANİYE DÜZİÇİ BÖCEKLİ - KEMALETTİN GEÇİT BELDE

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Cumhur İttifak İnşaallah şimdikinden çokdaha fazla Belediyeyi Kazanacak... "beraber iyi salladık " pozu vermek için sabırsızlanan CHP HDP İP ittifakı birbirlerini sallayabilir ancak
Reisten izin aldınız mı?
vay be mhp atin goxunde sinek gibisin bir kuyrukta feleğin sasiyor
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