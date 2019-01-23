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MHP 21 belediye başkan adayını daha açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 19:06 | Son Güncelleme

MHP 11'i ilçe ve 10'u belde olmak üzere 21 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 11'i ilçe ve 10'u belde olmak üzere 21 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için kesinleşen belediye başkan adaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, aday listesinin MHP Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda belirlendiği ifade edildi.

Buna göre Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Namık Kılıç, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Seyfettin Atacan ve Sandıklı ilçesinde Mustafa Gürel, Giresun'un Alucra ilçesinde Suat Aybar, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Selçuk Perdeci, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Naci Sevinç, Isparta'nın Aksu ilçesinde Süleyman Uzun, Keçiborlu ilçesinde Osman Gürsel Türksoy ve Sütçüler ilçesinde Mustafa Rıdvan Ertan, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Mustafa Eğilmez, Kütahya'nın Simav ilçesinde Eray Efe aday gösterildi.

Parti, Afyonkarahisar Şuhut Karadilli beldesinde Abdullah Sarıtepe'yi, Elazığ Karakoçan Sarıcan beldesinde Erhan Keskin'i, Giresun Eynesil Ören beldesinde Sabit Balcı'yı, Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik beldesinde Tezcan Yılmaz'ı ve Yüksekova Esendere beldesinde Seyfettin İlhan'ı, Siirt Pervari Beğendik beldesinde Sabri Solmaz'ı, Tokat Niksar Gökçeli beldesinde Atanur Acar'ı ve Yazıcık beldesinde Ayhan Kayışkıran'ı, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu beldesinde İmran Karacabey'i ve Bartın Ulus Abdipaşa beldesinde İsa Tunçer'i aday olarak belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
aday MHP yerel seçim 2019

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