HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. MHP 3. mitingini Kayseri'de düzenliyor... Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP 3. mitingini Kayseri'de düzenliyor... Bahçeli'den önemli açıklamalar

18.09.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Kayseri mitinginde konuşuyor.

MHP 3. mitingini Kayseri'de düzenliyor... Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Kayseri mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Değerli vatandaşlarımıza Kayseri’den selamların en güzelini yolluyorum. Kayseri yine çok güzelsin, yine düşman çatlatıyorsun.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum. Bugünkü açık hava toplantımız Türk milletinin 2023 seçimlerinin müjdesi olarak anılacaktır.

Türkiye geçmişinden kaçan ülke konumunda düşürülmek isteniyor. Sevr'de aklı kalmış olanlar var.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Milli Mücadele'yi zaferle buluşturan, Cumhuriyeti cumhur ile kucaklaştıran Osmanlı'nın ya paşası, ya düşünürüdür, kan aynıdır, kader aynıdır, hepsi birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli evlatlarıdır.

Kadir kıymet bilmeyen, Türkiye muhalifi, kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır.

Sultan Vahdettin'in kusurları da olsa asla hain değildir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İETT Müdürü’nden Ulaştırma Bakanına liyakat yanıtıİETT Müdürü’nden Ulaştırma Bakanına liyakat yanıtı
Erdoğan 'Talimatı verdim' diyerek, seçim sonrasını işaret ettiErdoğan 'Talimatı verdim' diyerek, seçim sonrasını işaret etti
AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildiAFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Devlet Bahçeli MHP

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak çıkış! 'İşçi, memur ve emekliye yüzde 150 zam'

Çok konuşulacak çıkış! 'İşçi, memur ve emekliye yüzde 150 zam'

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...

Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...

Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın

Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın

Suç duyurusunda bulunan Erbil'e ağzına geleni söyledi! "Kızları nasıl soyundururum..."

Suç duyurusunda bulunan Erbil'e ağzına geleni söyledi! "Kızları nasıl soyundururum..."

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

İlginizi Çekebilir

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Podyumu değil cepheyi seçti! Güzellik kraliçesi şimdi sıhhiyeci

Podyumu değil cepheyi seçti! Güzellik kraliçesi şimdi sıhhiyeci

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.