MHP 3. mitingini Kayseri'de düzenliyor... Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" Kayseri mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:



"Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Değerli vatandaşlarımıza Kayseri’den selamların en güzelini yolluyorum. Kayseri yine çok güzelsin, yine düşman çatlatıyorsun.

Açık hava toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen parti teşkilatlarımızın değerli yöneticilerini ve tüm dava arkadaşlarımı kutluyorum. Bugünkü açık hava toplantımız Türk milletinin 2023 seçimlerinin müjdesi olarak anılacaktır.

Türkiye geçmişinden kaçan ülke konumunda düşürülmek isteniyor. Sevr'de aklı kalmış olanlar var.

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. 2023 yılında cumhurbaşkanı adayımız; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Milli Mücadele'yi zaferle buluşturan, Cumhuriyeti cumhur ile kucaklaştıran Osmanlı'nın ya paşası, ya düşünürüdür, kan aynıdır, kader aynıdır, hepsi birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli evlatlarıdır.

Kadir kıymet bilmeyen, Türkiye muhalifi, kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır.

Sultan Vahdettin'in kusurları da olsa asla hain değildir."

