MHP 30 yerin belediye başkan adayını belirledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından, aralarında Denizli, Niğde, Elazığ, Sivas, Kırıkkale, Karaman ve Ardahan'ın da olduğu 30 yerin belediye başkan adayı belirlendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Seçim Komisyonunun yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayıyla bazı il ve ilçelerde belediye başkan adaylarının belirlediğini bildirdi.

Durmaz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylıkları kesinleşen şu isimleri paylaştı:

"1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan

2- Niğde Belediye Başkan Adayı Hakan Er

3- Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban

4- Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er

5- Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Serdar Yarar

6- Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı

7- Ardahan Belediye Başkan Adayı Halil Kaçar

8- Adana Kozan ilçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı

9- Afyonkarahisar Başmakçı ilçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan Gönüllü

10- Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin Kelekçi