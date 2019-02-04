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MHP, 32 belediye başkan adayını daha açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayını daha açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen 32 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı. Durmaz'ın açıkladığı listede, 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayının ismi yer aldı.

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