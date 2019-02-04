MHP, 32 belediye başkan adayını daha açıkladı

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile kesinleşen 32 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı. Durmaz'ın açıkladığı listede, 14'ü ilçe, 18'i belde toplam 32 belediye başkan adayının ismi yer aldı.
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak
Suudi Arabistan'da idama mahkum edilmişti! Türkiye harekete geçti
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Maduro'ya tanınan süre doldu! Avrupa'dan peş peşe açıklamalar
Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin
Okuyucu Yorumları 0 yorum